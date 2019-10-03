أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، أن بلاده استعادت طاقتها الإنتاجية التي باتت "مستقرة" بعد الهجمات على منشآتها النفطية، منتصف سبتمبر، مع إبداء القلق حيال عروض الذهب الأسود عام 2020.

وردا على سؤال في منتدى للطاقة في موسكو، قال الوزير إن "الإنتاج مستقر مع حوالي 9.9 مليون برميل يوميا"، مؤكدا جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، فإن بلاده قادرة على إنتاج 11.3 مليون برميل يوميا، مشددا أن الإنتاج يبقى معتدلا طبقا لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دول "أوبك" وحلفائها، خاصة روسيا.

ورغم اطمئنان الوزير إلى عودة قدرات بلاده كما في السابق، إلا أنه عبر عن قلقه بشأن المعروض العالمي في عام 2020، قائلا: "يركز الناس على الطلب، وليس على العرض، فهم يأخذون الإمدادات المستقبلية كأمر لا بد منه، وهذا يقلقني حقًا لأنني أعتقد أن إمدادات العام المقبل قد لا تتحقق".

وأضاف: "أنا متفائل ويجب أن أكون كذلك من أجل الاستمرار، لدينا أدوات تتيح لنا مع أوبك والحلفاء، الإصغاء إلى مشاكل العرض والطلب".

وعبر نظيره الروسي ألكسندر نوفاك عن "التفاؤل"، قائلاً إن "نمو الطلب في العام المقبل سيكون أكثر من مليون برميل يوميا".

في إطار الجهود المبذولة لتقييد العرض بغية دعم الأسعار، تواجه أوبك وحلفاؤها حاليا زياد الإنتاج الامريكي.

وتقول وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي سيزداد بمقدار 1,1 مليون برميل عام 2019 و 1,3 مليون برميل في عام 2020، أما أوبك، فتعتبر أن الطلب سيزداد بحجم 1,02 مليون برميل عامي 2019 و2020 بسبب التباطؤ العالمي.