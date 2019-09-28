علق وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على استهداف شركة "أرامكو" السعودية، قائلا إن الهجوم لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي، نقلا عن فضائية "العربية".

وأضاف "بن زايد"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإمارات لن تتخلى عن حقنا بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران، لافتا إلى أن إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها، مشددا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد المسئول الإماراتي أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة، وستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن، كما تؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة.

ووجه من على المنبر الأممي تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري؛ أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرا جديدا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.