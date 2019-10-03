الرئيس يبحث مكافحة الإرهاب مع "الأعلى للقوات المسلحة"

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جهود حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وقدم الرئيس التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات 6 أكتوبر عام 1973.

"السيسى" يضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء وقبرَى "السادات وعبدالناصر" فى ذكرى أكتوبر

ووضع الرئيس إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكذلك وضع الرئيس إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول، ووضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات وقرأ «الفاتحة» ترحُّماً على روحه، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وتوجَّه الرئيس بعدها إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بكوبرى القبة، وقرأ «الفاتحة» ترحُّماً على روحه.

وفى سياق متصل، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شارك أمس، فى احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة مع كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وكان البابا أشاد خلال بداية عظته الأسبوعية، مساء أمس الأول، بنصر أكتوبر، منوهاً بأهمية أن يعرف الشباب تاريخ هذه الفترة المجيدة التى سبقتها نكسة مؤلمة، مشيراً إلى أن الانتصار والانكسار الذى سبقه كانا سبباً فى وحدة الشعب، وقال البابا: «نحتفل خلال هذا الأسبوع بتذكار انتصارات أكتوبر للسنة الـ٤٦، وهى صفحة خالدة فى تاريخ الوطن وتاريخ المجتمع وفرصة لكى تستعيد مصر انتصاراتها»، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشباب لم يعاصر هذه اللحظات المبهجة فى تاريخ مصر واجتماع الشعب كله مع الجيش والشرطة من أجل الانتصار الذى كان مبهراً ومدهشاً على مستوى العالم كله.

وتحشد وزارة الأوقاف منابرها التى تُقدّر بـ120 ألف منبر للحديث عن دعم ومساندة مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب، ومنزلة الشهداء، وذلك خلال خطبة الجمعة التى تحمل عنوان «منزلة الشهداء والتضحية فى سبيل الوطن».