التحقيق مع موظفتين فى "رى الشرقية" سرقتا 10 ملايين جنيه

باشرت نيابة الزقازيق تحقيقاتها، فى واقعة اتهام موظفتين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المال العام فى إدارة رى شرق، عن طريق صرف رواتب لأسماء وهمية، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة بشأن الواقعة.

وقال مصدر أمنى إن مباحث الأموال اتهمت «ر. م. ع» و«ن. ع. س»، موظفتين بالرى، بالتلاعب فى منظومة الدفع الإلكترونى والاستيلاء على مبالغ من رواتب الموظفين، قُدرت بنحو 10 ملايين جنيه طبقاً لتقرير مخالفات رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات بالشرقية، أثناء مراجعة مستندات الإدارة العامة لرى شرق الشرقية، حيث جرى صرف المبالغ بأسماء وهمية لـ4 سيدات غير تابعات لرى الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5687 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2019. من جهة أخرى، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة، حملة بمركز أبوالمطامير، أمس، أسفرت عن ضبط أحد أصحاب مشروع «جمعيتى» بالإسكندرية لتجميعه سلعاً فى فرع للجمعية بإحدى القرى، والتلاعب بأموال الدعم بالتعاون مع أصحاب المخابز، وتحفظت الحملة على 47 صورة عليها الأرقام السرية للبطاقات التموينية، و58 «كارت خبز» تم طباعتها، و132 كجم زيت طعام مدعم، و140 كجم مكرونة، و60 كجم سكر، فضلاً عن ضبط صاحب مصنع أسمدة ومخصبات زراعية لتجميعه 50 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة غير مصرح بتداولها بالأسواق. وضبطت حملة لإدارة تموين إدكو صاحب بقالة حرة وبحوزته ٧٣ بطاقة تموين خاصة بالدعم المقدم للمواطنين، وكارت ذهبى خاص بمخبز بلدى، وماكينة لصرف السلع التموينية خاصة بأحد التجار، وأخرى لصرف الخبز و١٨ كيلو سكر تموين مدعم محظور تداولها خارج البطاقات المدعمة.