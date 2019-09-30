أصدر وزير الداخلية قرارا بتخصيص 5 سيارات مصادرة في قضايا جنائية وتخصيصها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1558 لسنة 2019، وتضمن القرار أرقام السيارات والقضايا المصادرة فيها والتي جاءت كالتالي: