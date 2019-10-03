قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن على الصين وأوكرانيا فتح تحقيق حول منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2020، الديموقراطي جو بايدن.

وقال ترامب الذي يواجه تحقيقا يرمي لعزله على خلفية اتّهامات له بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني للتدخّل في الانتخابات عبر تشويه سمعة منافس له، إنه سيفكّر "بالتأكيد" بالطلب من الصين القيام بالأمر نفسه.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان ينوي الطلب من الصين التدخّل ردّ ترامب "إنه بالتأكيد أمر يمكننا أن نبدأ بالتفكير فيه".

وكرر ترامب موقفه الذي أثار في وقت سابق جدلا واسعا بطلبه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق حول أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر.

وقال ترامب في البيت الأبيض "إذا كانوا (الأوكرانيون) جادين في هذا الشأن، عليهم أن يفتحوا تحقيقا موسّعا. إن الجواب سهل للغاية. عليهم فتح تحقيق" حول جو بايدن وابنه.

وتابع "كذلك على الصين أن تفتح تحقيقا حول بايدن وابنه لأن ما حصل في الصين يوازي سوءا ما حصل في أوكرانيا".

وبحسب ترامب فإن بايدن وابنه متورّطان في صفقات فساد في أوكرانيا والصين. إلا أن أي اتّهام لم يوجّه ويبدو أن الأدلة لدعم هذه الاتّهامات قليلة.

ويحظّر القانون الأمريكي طلب مساعدة أجنبية في انتخابات الولايات المتحدة.