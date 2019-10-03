أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من إجراء 191 عملية جراحية وقساطر قلبية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال فى بورسعيد، من خلال وحدة قلب مؤسسة مجدى يعقوب بالمستشفى، مشيرةً، فى بيان، اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من جميع قوائم حالات انتظار القسطرة القلبية للأطفال فى المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن العمليات التى أجريت تتضمن ١٤٠ عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية للكبار، و51 عملية للأطفال، تنوعت ما بين جراحة قلب مفتوح وقساطر قلبية وجراحات لحديثى الولادة، وأكد أنه سيتم الإعلان عن الانتهاء من قوائم الانتظار خلال الأيام القليلة القادمة بمحافظة بورسعيد، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من قوائم الانتظار.

وأعلن «السبكى» عن جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بالتعاون مع معهد القلب القومى، وأكبر الاستشاريين فى تخصص القلب، لافتاً إلى أنه «لأول مرة يتم تفعيل منظومة قساطر القلب الطارئة، حيث جرى تشغيل خدمة طوارئ قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى، لضمان إجراء التدخلات الجراحية الطارئة فى الدقائق الأولى من بدء أعراض الإصابة القلبية، ما يسهم فى تطبيق أفضل للبروتوكولات العلاجية العالمية».

ولفت «السبكى» إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدى يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى النصر ببورسعيد ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب ومجموعة مستشفيات كليوباترا، لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية ذات معايير وجودة عالمية.