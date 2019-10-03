تستعد قناة «أبوظبى» الإماراتية لإطلاق برنامج جديد عن المرأة، اعتباراً من 17 أكتوبر الجارى، يحمل اسم «the influencers challenge»، ومن المُقرر عرضه أسبوعياً، ويتكون الموسم الأول من 13 حلقة.

ويقول محمود التميمى، رئيس شركة «ميديا كلينك برو» لتطوير المحتوى، إن هذا البرنامج يُعد التعاون الأول بين الشركة و«OMeNa» للإنتاج الإعلامى فى الإمارات، مع نهال الريدى ورامى يعقوب، بهدف إنتاج هذا البرنامج لصالح قناة «أبوظبى»: «الفكرة تجمع بين تليفزيون الواقع وروح المغامرة، إذ يُسلط الضوء على حياة الفتيات المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعى».

وأوضح أن مُقدمات البرنامج، من 3 جنسيات مُختلفة، وهن ياسمين يسرى من مصر، وهى مُهتمة بالموضة والتحفيز الإيجابى، وحنان السماك، كاتبة ومُدربة من الإمارات، وسلام قطنان، من الأردن، وهى مُهتمة بالعلوم والحقائق الكونية: «البنات يخُضن تحديات فى أماكن مُختلفة بين مصر والإمارات، بهدف اكتشاف مكان أو ظاهرة أو تجربة شخصية ناجحة، عبر فتيات مُلهمات لديهن تجارب تستحق سردها فى إطار به روح المغامرة».

وأكد أن الثقافات فى الوطن العربى تُشبه بعضها إلى حد كبير، لكن هناك فروق بسيطة بين كل بلد: «روح البهجة والتعاون والبحث عن شىء إيجابى، يجمع بين الفتيات»، موضحاً أن هذا البرنامج وُضعت به كل مقومات الصناعة التليفزيونية بداية من الإخراج والمونتاج والموسيقى: «كنا حريصين على خروج البرنامج على مستوى عالٍ من الاحترافية، لأنه بمثابة حالة إنسانية، كون المرأة لا يوجد لها برنامج يتناول حكاياتها بالكفاءة المطلوبة».