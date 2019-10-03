  محافظ كفر الشيخ يكلف بتشديد الرقابة على الأسواق والخدمات الصحية 

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات، والوحدات الصحية بالقرى، لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى ورعايتهم وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتحسين المرافق والخدمات، وبخاصة النظافة ورفع المخلفات، ومراجعة بيارات الصرف الصحي، وصلاحية العوازل وجودة كابلات الكهرباء، والمرور على فصول محو الأمية.

كما ناقش المحافظ خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 2019-2020م، ووضع الحلول العاجلة لشكاوى ومقترحات المواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وومثلى شركة ترانس جاس وعدد من القيادات التنفيذية.

وبحث "طه" تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات والتنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، حيث أن التشريعات المالية والتأشيرات العامة للموازنة لا يمكن تجاوزها، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمناً موقف التنفيذ، لافتاً أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير، واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين، مشيراً إلى أنه يتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة.

وكلف طه، القيادات التنفيذية بمتابعة كل المشروعات ونسب التنفيذ النهائية وأسباب التأخير في التنفيذ بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية وإدارة التخطيط والمتابعة، وأنه تم فتح قنوات للتواصل مع المواطنين، مشدداً على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من اخصب الأراضي على مستوى الدولة.

كما شدد المحافظ، على إزالة الاشغالات والعشوائيات ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، ووضع لافتات التعريف بالقرى والتوابع خاضعة للتنسيق الحضاري تتبع النموذج الموحد لهذه اللافتات ومراجعة أغطية بيارات الصرف الصحي، مع الانتهاء من أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار استعداداً لموسم الشتاء، مكلفاً بمتابعة بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار وتوافر السلع، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافرها للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.