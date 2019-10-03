دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن" مقارنة بين سياراتين، جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما سيارتا "MG6" و"اوبل أسترا".

MG6.

تضم السيارة "MG6" محركاً بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 169، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.8 ثانية.

وبها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.8 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة الصين، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 280.000 جنيه ويصل إلى 340.000 جنيه لأعلى فئة في المانيوال.

اوبل أسترا

تضم السيارة محركا بسعة 1400 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 140، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 207 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 10.2 ثوانٍ.

وبها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.4 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة ألمانيا، وسعرها في السوق المصرية 320.900.