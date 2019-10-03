زاهي حواس يرد بالأدلة على "المخرفين": الفضائيون ليسوا بناة أبي الهول

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الغرض الرئيسي من شائعات بناء الفضائيين لأبي الهول هو الحفر والتخريب، مضيفًا: "لو أي واحد جه وقف قدام الهرم هيجيله تهيؤات، لما تيجي قدام أبو الهول برضوا هتجيلك تهيؤات، فيه ناس قالت وش أبو الهول صغير على جسمه، وناس تانية تقول فيه تحت أبو الهول ما يثبت أن الفضائيين من المريخ هما اللي بنوه، وفيه ناس تانية تقول إن هناك أدلة وجود قارة أطلانتس تحت أبو الهول".

وأضاف "حواس"، خلال حواره في برنامج "نظرة"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن هناك مشكلات عديدة وقعت بينه وبين ما وصفهم بالمخرفين، الذين يدعون أن أبي الهول يتجاوز عمره الـ 15 ألف عام، موضحًا أن "هناك شخصيات من لوس أنجلوس أرادوا إنتاج فيلم حول حقيقة أبي الهول وكانوا يريدون الحفر تحته، ولكنه رفض وطردهم من موقع العمل".

وتابع: "أرفض قيام أي بعثة علمية أو غير علمية الحفر تحت أبو الهول، ده رمز بتاع مصر، أنا كل أسبوع تجيلي 3 أو أربع رسائل شتيمة يتقالي فيها إنت كذاب، إنت بتلاقي الأدلة تحت أبو الهول حول وجود قارة أطلانتس ومخبيها، وهكذا، دي مش رسائل اتهامات دي شتيمة".

وأوضح أنه بعد ظهور مياه في منطقة أبي الهول قام بحفر 32 حفرة تحت التمثال لمعرفة منسوب المياه أسفله، وجرى تصوير ذلك وأثبتنا للعالم أجمع أن أبو الهول عبارة عن صخرة لا يوجد تحتها أي شيء، ولكن ما يزال هناك حتى الآن أشخاص ينشرون هذه الشائعات.