أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد على خلفية موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، وقال مورينيو - في كلمة مسجلة ألقاها بهذا الصدد - إنه "بهدف حماية النظام والهدوء وأمن المواطنين والسيطرة على هؤلاء الذين يحاولون بث الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأشار رئيس الإكوادور، إلى أن حكومة بلاده مستعدة دائما للحوار من أجل حل المشاكل العالقة.

وشهدت أنحاء الإكوادور المختلفة، إضرابا عاما للعاملين في قطاع النقل، الذين يحتاجون على إلغاء الإعانات الحكومية للوقود، والتي جرى تقديمها منذ 4 عقود، مما أسفر عن ارتفاع حاد لأسعار الديزل والبنزين.