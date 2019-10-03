أعلن وزير الدفاع المالي ابراهيم داهيرو ديمبيلي، ارتفاع حصيلة قتلى جيش بلاده إلى 38 قتيلا جراء هجومين إرهابيين استهدفا مطلع الأسبوع معسكرين للقوت المسلّحة. وكانت الحكومة المالية أعلنت، أمس الأربعاء مقتل 25 جنديا على الأقل و15 إرهابيا في معارك عنيفة بين الجيش المالي وإرهابيين دارت يومي الإثنين والثلاثاء في وسط مالي. وصرّح وزير الدفاع المالي، للإذاعة الرسمية "للأسف، اليوم دفنّا 38 جثة".

وكانت الحكومة المالية، أعلنت أمس الأربعاء في بيان انّ حوالي 60 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين، أثر المعارك التي اندلعت عقب مهاجمة الإرهابيين معسكرين للجيش في وسط البلاد، في واحدة من أكبر الخسائر التي تكبّدها الجيش المالي وقوة مجموعة دول الساحل.

جدير بالذكر، ان مجموعة دول الساحل الخمس التي أنشئت في عام 2014 بهدف التصدّي للإرهابيين، تضم مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر.