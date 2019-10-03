قال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن انخفاض أسعار الوقود جاء نتيجة لانخفاض أسعار خام البرنت العالمي، وانخفاض أسعار الدولار خلال الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار.

وأضاف "يوسف" لـ"الوطن"، أن هذا الانخفاض جاء بنسبة أكبر لبنزين 80 الذي يعتمد عليه 55% من مستهلكي المواد البترولية، موضحا أن سيارات "التاكسي والتوك توك" هي الأكثر استخداما لبنزين 80، لذلك يتوقع خفض أجرتها بما يتناسب مع انخفاض سعر البنزين، وكذلك بعض السيارات التي تعمل بنفس النوع، وهو ما سيجعل المواطن يشعر بنسبة التخفيض.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر.

وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.