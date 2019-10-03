عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

"خفض 25 قرشًا على جميع أسعار المنتجات البترولية"، بهذا أقرت مساء اليوم، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالتالي:

سعر بنزين 80

انخفض سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه

سعر بنزين 92

سجل سعر لتر بنزين 92 مبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8.00 جنيهات

سعر بنزين 95

سجل سعر لتر بنزين 95 مبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9.00 جنيهات

- خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.

القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من الساعة 12 صباح الجمعة، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم.

وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.