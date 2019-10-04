تقدم "الوطن" لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة اليوم، الجمعة 4 أكتوبر، في عدد من المحافظات والمدن المصرية، بحسب الهيئة العامة المصرية للمساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:06

أذان المغرب 05:37

أذان العشاء 06:55

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:34

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء 06:43

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

أذان الفجر 04:28

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:11

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء 07:00

مواقيت الصلاة في السلوم

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 12:08

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:19