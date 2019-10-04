تقدم "الوطن" لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة اليوم، الجمعة 4 أكتوبر، في عدد من المحافظات والمدن المصرية، بحسب الهيئة العامة المصرية للمساحة، وهي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:37
أذان العشاء 06:55
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:34
أذان العصر 02:56
أذان المغرب 05:28
أذان العشاء 06:43
مواقيت الصلاة في الاسكندرية
أذان الفجر 04:28
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:11
أذان المغرب 05:42
أذان العشاء 07:00
مواقيت الصلاة في السلوم
أذان الفجر 04:47
أذان الظهر 12:08
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:01
أذان العشاء 07:19