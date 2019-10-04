يوسف الحسيني عن فبركة قنوات الإخوان للحقيقة: "ده مجرد حلاوة روح"

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن فبركة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس أمرا جديدا على سياسة الجماعة الإرهابية، واصفًا ما تفعله الإخوان حاليا مجرد "حلاوة روح".

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على شاشة "Extra news"، أن بعض إعلاميي الإخوان تحدثوا عن الاعترافات التي عرضها الإعلامي عمرو أديب لشباب أجانب عن تخطيطهم لإحداث فوضى في مصر، ورغم ذلك تم عودتهم إلى بلادهم، واتهموا بذلك أن الدولة تقوم بالقبض العشوائي على المواطنين وتجبرهم على اعترافات معينة، وهذا غير صحيح.

وتابع: "كان هيبان عليهم، ولو كان اتعذب كان زمانه مش عارف ينطق كلمة"، ولا بد من متابعة المجرمين الذين اعترفوا على أنفسهم بالتخطيط لإحداث فوضى في مصر، وتم تسليمهم إلى بلادهم، موضحًا أن مصر سلمت الإرهابيين الأردنيين إلى بلادهم، لأن مصر لا تريد أن تحدث أزمة مع الأردن.

وأوضح أن هناك اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول، مستشهدًا بقيام ليبيا بتسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر، فهذا لا يعني أن ليبيا لا ترى أن عشماوي شخصية خطرة، ولكن يتم محاكمته في مصر وفقًا للاتفاقيات بين الدول.