قال الإعلامي توفيق عكاشة إن مصر تواجه حاليا حروب الجيل الخامس، حيث إن تلك الحروب تستخدم الإعلام الإلكتروني غير المسيطر عليه في الهجوم على الدولة، ولكن في نفس الوقت فكرة إغلاق هذا الإعلام لا يُعد حلا.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، أن الشعب عاشق للأمن والأمان لأنه يعيش منذ أكثر من 9 آلاف عام في أمن وأمان، وبعد نجاح القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار، يحاول الشعب تحقيق رغباته الاقتصادية.

وأكد الإعلامي ضرورة الحفاظ على الجيش المصري بكل قوة، واصفًا إياه بالعمود الثابت الذي يُحافظ على استقرار مصر، حيث إن الشعب المصري هو المتضرر من المساس بجيشه وليست الحكومة أو الرئيس، فالشعوب مستمرة ولكن الحكومات زائلة ومتغيرة، مضيفًا: "أبوس جزمكم يا شعب مصر اتفرجوا عليا، عشان تعرفوا حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد مصر".