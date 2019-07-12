وصف الإعلامي توفيق عكاشة، الخلاف بين شركتي "أبل" الأمريكية و"هواوي" الصينية، بأنها حروب الجيل السادس بين واشنطن وبكين، والتي ستكون عبر الإنترنت، وذلك خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة".

وأضاف "عكاشة"، أن واشنطن فرضت عقوبات على هواوي، كونها ترى أن الصين دولة قمعية، وتعمل بنظام الحزب الواحد وتسعى للتجسس على البشرية عبر "هواوي"، وهو نفس ما تقوم به واشنطن من خلال "جوجل"، حيث أوضح أن أمريكا تتجسس على العالم، ولكن تُحرِّم لغيرها ما تُحلله لنفسها.

ومن ناحية أخرى، تحدث الإعلامي عن الخلافات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إيران تستغل الإسلام لسجن الشعب، تحت راية ولاية الفقيه، كما كانت جماعة الإخوان الإرهابية لتطبقه في مصر، لافتا إلى أن إدارة ترامب شددت العقوبات على طهران وأمرت كل الدول بوقف شراء النفط منها، وألغت أغلب الاستثناءات التي كانت قد سمحت بها في السابق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نهاية 2018، أن خامنئي يمتلك سيطرة كاملة على ما يزيد عن 95 مليار دولار، ويستخدمها كصندوق دعم لأعمال الحرس الثوري الإيراني.