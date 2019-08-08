فيديو.. توفيق عكاشة: أتنبأ بالأحداث منذ 2010 وتوقعت انفجار معهد الأورام

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تفجير معهد الأورام القومي في المنيل، عمل إرهابي خسيس يستهدف الشعب المصري، مضيفا: "حزن شديد لأسرة كاملة تحول فرحها إلى ميتم، وأتقدم بمزيد من الحزن والأسى إلى كل إنسان في معهد الأورام انزعج وأدى انزعاجه إلى تدهور حالته الصحية من تلك الجريمة البشعة".

وأضاف "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يستشعر من خلال تحليله الدقيق ما سيقع من أحداث: "لا يعلم الغيب إلا الله، لكن رب العزى أعطى لعباده الذين فوضوا أمورهم لله، بعضا من الأحاسيس والقدرات، جعلت منهم يتوقعون ما ستشهده الدنيا في المستقبل".

وأشار إلى أنه ومنذ عام 2010، وهو يتوقع الأحداث، وتأتي مشيئة الله بأقدار قد توقعها من قبل: "توجهت إليكم قبل انفجار معهد الأورام، وتوقعت بحادثة نوعية كبيرة.. وأدعوكم لمشاهدة جميع حلقاتي".

وأكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه على من يريد أن يعلم ويعرف ما ستشهده البلاد والأمة العربية والعالم، فليتابع حلقاته كافة.