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أولياء أمور يطالبون بـ"لم شمل" أطفالهم في مدرسة واحدة

أولياء أمور يطالبون بـ"لم شمل" أطفالهم في مدرسة واحدة

زاهي حواس: مقبرة الإسكندر الأكبر تحت أحد البيوت القديمة في محطة الرمل

زاهي حواس: مقبرة الإسكندر الأكبر تحت أحد البيوت القديمة في محطة الرمل

نائب رئيس هيئة البترول يكشف سبب ثبات سعر السولار: أعباؤه زادت 15 قرشا

نائب رئيس هيئة البترول يكشف سبب ثبات سعر السولار: أعباؤه زادت 15 قرشا

فيديو.. نائب رئيس هيئة البترول يوضح آليات تسعير المواد البترولية

فيديو.. نائب رئيس هيئة البترول يوضح آليات تسعير المواد البترولية

معاناة المطلقات في فيلم قصير "بطلته مطلقة"

معاناة المطلقات في فيلم قصير "بطلته مطلقة"

بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. إليك أبرز السهرات الفنية والثقافية هذا الأسبوع

بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. إليك أبرز السهرات الفنية والثقافية هذا الأسبوع

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خلال الأيام الماضية.. أخطر 20 تسريبا لإرهابيين عرضها الـ"توك شو"

خلال الأيام الماضية.. أخطر 20 تسريبا لإرهابيين عرضها الـ"توك شو"

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

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بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

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