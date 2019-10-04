فيديو.. نائب رئيس هيئة البترول يوضح آليات تسعير المواد البترولية

قال المهندس خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن هناك لجنة من وزارة البترول والمالية تنعقد كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية لدراسة سعر البرينت وسعر الصرف، وتحديد أسعار المواد البترولية حسب سعر البرينت وسعر الصرف صعودًا وهبوطًا وليس حسب السعر العالمي، حيث إن الدولة تهدف إلى بيع المواد البترولية بسعر التكلفة.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الدعم كان يتم توجيهه لغير المستحقين وكان يستفيد بدعم البنزين من يمتلك سيارة، ومن يستفيد بدعم الغاز والكهرباء من لديه وحدة سكنية أو فيلا أكبر، مؤكدًا أن هذا الدعم يتم تحويله لخدمات أخرى مثل الصحة والتعليم والتموين، وبالتالي فإن دعم أصبح يصل لمستحقيه.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إلى أنه من حق المواطن أن يشعر بانخفاض أسعار الوقود في حال انخفاض الأسعار عالميًا مثلما تحمل الزيادة في أسعار المواد البترولية خلال الـ 5 سنوات الماضية، وذلك خلال تعليقه على انخفاض أسعار البنزين بكل أنواعه 25 قرشا لكل لتر.

وتابع: "هناك حد أقصى للصعود والانخفاض في الأسعار وفقًا لسعر الصرف والأسعار العالمية 10 % لا يزيد ولا يقل عنها".