نائب رئيس هيئة البترول يكشف سبب ثبات سعر السولار: أعباؤه زادت 15 قرشا

قال خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي، إن الحكومة بدأت رفع الدعم عن المحروقات منذ عام 2014، وقررت أن تتعامل مع أسعار البنزين بالزيادة والنقص بعد 5 سنوات.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة عبر "الانترنت" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن لجنة تسعير المحروقات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء قررت تخفيض أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وتخفيض أسعار المازوت الصناعي 250 جنيها للطن.

وكشف عثمان عن سبب ثبات سعر السولار، مشيرًا إلى أن أسعار خام برنت وسعر الدولار انخفض بنسبة تصل لـ2%، لافتًا إلى أن أعباء السولار زادت بمعدل 2% أيضًا وزاد سعره 15 قرشا، ما جعل اللجنة تثبت سعره للثلاثة شهور المقبلة.

قرار خفض أسعار بعض المنتجات البترولية، يأتي انطلاقًا من التزامها بما جرى الإعلان عنه، يوليو الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بالسوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر.