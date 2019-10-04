توعد تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، مقاول الشائعات الهارب محمد علي، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بمناسبة وجوده في إسبانيا التي يملك "آل شيخ" أحد أندية كرة القدم فيها.

وقال "آل شيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يقولك في مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن، وبصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في أحد المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا".

وأضاف مالك نادي ألميريا الإسباني: "يا رب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي، مع إنه مش أصلي، شكله ما شربش من نيلها".