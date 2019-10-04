أخبار ما تفوتكش.. السيسي يصدر قانون المحال العامة ويبحث مكافحة الإرهاب

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي يصدر قانون المحال العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون المحال العامة، على أن يجري تطبيق هذا القانون، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية منذ نشره بالجريدة الرسمية.

"مدبولي" في البرلمان الاثنين.. ومصادر: إجراءات جديدة لصالح المواطنين

يُلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، الاثنين المقبل، استجابة لدعوة رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، فيما كشفت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، أن "مدبولي" سيُعلن أمام الجلسة العامة عن عدد من الإجراءات الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الرئيس يبحث مكافحة الإرهاب مع "الأعلى للقوات المسلحة"

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جهود حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وقدم الرئيس التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات 6 أكتوبر عام 1973.

التحقيق مع موظفتين فى "رى الشرقية" سرقتا 10 ملايين جنيه

باشرت نيابة الزقازيق تحقيقاتها، فى واقعة اتهام موظفتين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المال العام فى إدارة رى شرق، عن طريق صرف رواتب لأسماء وهمية، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة بشأن الواقعة.

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

5 قرارات أسعدت المواطن بداية من شهر أكتوبر الحالي، لتماسها مع المعيشة، تتعلق بالتموين والخبز ومشروعات للشباب، ولأنّ بطاقة التموين أول ما يشغل المواطنين، جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفحص تظلمات المواطنين المستبعدين من نظام البطاقات التموينية، وعليه أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة مليون و800 ألف فرد لصرف حصصهم التموينية بعد قبول تظلماتهم.

رئيس الزمالك ينتقد الأهلي وفايلر.. ويهاجم مختار مختار بعد خسارته من الأحمر

انتقد رئيس نادي الزمالك، غريمه التقليدي النادي الاهلي، ومدربة السويسري رينيه فايلر، رغم تحقيقه لـ 5 انتصارات متتالية منذ توليه المهام الفنية للمارد الأحمر.

"كنت عايز أسرقه.. محتاج فلوس.. وعارف إن هو راجل غني.. قلت أخلص منه وأسرقه.. اتصلت بواحد صاحبي.. واتفقت معاه على خطة القتل.. وأنا سرقت مفتاح الشقة وطلعت عليه نسخة.. دخلنا الشقة وكان الدكتور في العيادة.. ولما جه الشقة ودخل هجمنا عليه وقتلناه وسرقناه"، بهذه الكلمات بدأ المتهم الرئيسي بقتل طبيب الأسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق بالهرم، اعترافاته أثناء التحقيق معهما.

المؤسسات الدينية تحسم الجدل حول نفقات الأسرة بين الزوج والزوجة العاملة

حسمت المؤسسات الدينية الخلاف حول مشاركة الزوجة العاملة في مصروف المنزل، وأكد الأزهر والإفتاء في فتويين لهما أن الزوجة العاملة ليست ملزمة بأي نفقات وأن ذمتها المالية منفصلة عن الرجل، وأن جميع النفقات المنزلية واجبة على الرجل وحده.

تركي آل شيخ يتخذ إجراءات قانونية ضد المقاول الهارب: ما شربش من نيلها

توعد تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، مقاول الشائعات الهارب محمد علي، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بمناسبة وجوده في إسبانيا التي يملك "آل شيخ" أحد أندية كرة القدم فيها.

سعد الصغير: أنا مش مطرب.. بغني عشان أكل العيش

قال الفنان الشعبي سعد الصغير، إنه من هواة سماع أغاني أحمد عدوية وعبدالباسط حمودة في كاسيت السيارة، مضيفًا: "بحب أسمع المواويل بتاعتهم أوي مش بعرف أعمل زيهم، عندهم إمكانيات كبيرة جدا"، موضحًا أنه يحب سماع أغاني شيرين عبد الوهاب بسبب كلماتها، وإليسا بسبب الألحان الجميلة، وأنغام من أجل الطرب.

خبراء يوضحون أهمية خفض أسعار غاز الصناعات

خفض أسعار غاز الصناعات بين 1.5 و2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خطوة أقدمت عليها الدولة بهدف تشجيع الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تقديم منتج بسعر أقل للمواطن.