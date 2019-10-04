إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات بمناطق مختلفة من الجسم، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بحري مدخل بني سويف بمسافة 4 كيلو، في اتجاه القاهرة، ونقلوا للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ووقوع مصابين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، حيث تبين أن المصابين هم: محمود صالح خليل، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب بخلع بالكتف اليمنى، وعالية عبد الجواد عبد الرحيم، 60 عاما، مقيمة بمحافظة أسيوط، مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وجابر عبدالرحيم محمد، 45 عاما، ممرض، مصاب بكسر بالساق اليسرى، حمدية جابر عبد الرحيم، 19 عاما، أسيوط، مصابة سحجات وكدمات بالجسم، ومحفوظ صالح خليل، مقيم أسيوط، مصاب كدمات وسحجات بالظهر والجسم، وصالح خليل، مصاب جرح بالوجه واليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.