أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 5 قضايا تهريب ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمولة– كمية من شرائط الحرير)، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي لها 482,138 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 33 قضية (مزاولة مهنة دون تصريح، محاولة صعود باخرة دون تصريح، دخول دائرة جمركية، عدم حمل تحقيق شخصية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 1021 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، جرى ضبط 7 قضايا متنوعة .