تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشا واحدا، ليباع بـ16.33 مقابل 16.34 جنيه بالبنك الأهلي المصري، بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن التراجع المستمر للدولار أشاع جو من التفائل على التعاملات النقدية فى سوق الصرف، وإن زيادة الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له تقريبا 45.1 مليار دولار، يعتبرمؤشر جيد للسياسة النقدية، وقالوا إن ارتفاع الاحتياطي النقدى له انعكاس ايجابي ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثماني أشهر، وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأي دولة في العالم.

وفيما يتعلق بالذهب فقد شهد المعدن الأصفر تذبذبا بين تراجع قياسي وارتفاع قياسي، ففقد فقدت أعيرة الذهب الثلاثاء الماضي 19 جنيها ليباع بـ 766 مقابل 785 جنيها، وارتفع 9 جنيهات الأربعاء ليباع بـ 774 مقابل 765 جنيها، فيما فقدت أعيرة الذهب جنيها واحد ليباع عيار 24 بـ788 مقابل 789 جنيها للجرام خلال أسبوع.

وقال متعاملون في سوق الذهب، إن تقلبات البورصات العالمية كانت سببا رئيسيا في التذبذب، وهي الأقوى، ولا يزال الركود بيعا وشراء هو سيد الموقف لدى محال الصاغة.

وفي تقرير حديث صادر بغرفة القاهرة عن السلع والمنتجات، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انخفاض كبير في أسعارالسلع الغذائية، واستقرار في بعضها الآخر خلال سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس لنفس العام، بينها الحبوب والبقوليات والجبن والألبان والبيض واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمنظفات الصناعية والأسمنت وحديد التسليح، فيما استقرت أسعار الزيوت والمسلي والخضروات المجمدة.