ارتفع سعر صرف الدولار، في بداية تعاملات البنوك اليوم، أمام الجنيه المصري قرشا واحدا، وسجّل في 16.25 جنيه للشراء، 16.35 جنيه للبيع في بنكي المصرف المتحد والمشرق.

فيما حافظت العملة الأمريكية على استقرارها في البنك الأهلي المصري وفق آخر تحديث.