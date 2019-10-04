أقامت أكاديمية "بلاك أند وايت"، لصناعة السينما والإعلام، عرضًا لفيلم "ورد مسموم"، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية.

وأعقب الاجتماع ندوة خاصة، بحضور أحمد فوزي صالح مؤلف ومخرج العمل وزوجته، التي توجه لها بالشكر لكونها داعمة له ومشاركة في إنتاج الفيلم.

كما حضر الندوة الفنانان هشام المليجي ومحمد سمير، وعدد من الصحفيين، وأدارها الناقد السينمائي رامى المتولي، والذى فتح باب المناقشة والتساؤلات حول كيفية صناعة الفيلم مع المشاهدين، الذين طرحوا تساؤلاتهم ووجهات نظرهم المختلفة حول الفيلم، من حيث المضمون وطريقة التناول، والنهاية التي اختلف حولها الحضور، واختتمت فعاليات الندوة بالتقاط عدد من الصور التذكارية.

يأتي ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام" للجمهور العام، الذي تنظمه سينما أكاديمية "بلاك أند وايت"، لأفلام مختاره محلية وعالمية، بإشراف مروان الزهيري منسق عروض الأفلام بالأكاديمية، حيث يعقب كل فيلم ندوة مع أحد صانعي الفيلم وناقد سينمائي، يتم خلالها مناقشة مفتوحة مع المشاهدين حول تفاصيل الفيلم.