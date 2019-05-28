انتقد الفنان بيومي فؤاد، فيلم "ورد مسموم"، معتبرًا إياه بأنه إساءة لمصر، حيث تناول الفيلم المدابغ، ولم يُشاهد بيومي فؤاد سوى أشياء قذرة في أحداث الفيلم- على حد قوله.

وأضاف فؤاد، خلال حواره ببرنامج "مجموعة إنسان"، الذي يذاع على راديو "إف إم": "كنت سأشعر بالضيق لو أن تلك المدبغة في الصومال أو السودان، فالفيلم لم يصور سوى بيوت قذرة وحصان ميت وحوله حشرات ومياه مجاري ولم يصور حتى حديقة واحدة".

وأوضح أن الممثلين بذلوا مجهودا رائعا في فيلم "ورد مسموم"، موجهًا حديثة للمخرج: "أنت بذلت مجهود رائع بس بلدنا حلوة".

فيلم "ورد مسموم" من بطولة محمود حميدة، وكوكي، ومن إخراج فوزي صالح.