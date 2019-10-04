تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا، الاثنين المقبل؛ لإعداد الأجندة التشريعية، وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وقال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، إن هناك عددًا من التشريعات سيجرى العمل على مناقشتها وإصدارها في دور الانعقاد الحالي وعلى رأسها تعديلات قانون البناء الموحد، الذي يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، ووقف النمو العشوائي، ومنع البناء المخالف مرة أخرى.

وأضاف حمودة أن اللجنة ستواصل متابعة ما جرى في ضوء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا وجود حزمة من التشريعات المهمة التي سترى النور قريبا، عقب موافقة البرلمان ومن بينها قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يعد من التشريعات المهمة لا سيما أنها تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصري، لتحسين خدمة مياه الشرب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، ومشروع قانون التطوير العقاري، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وملف الأحوزة العمرانية، وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، وملف مياه الشرب والصرف الصحي.