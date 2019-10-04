نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 31

بلطيم 20 30

مطروح 22 31

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 21 35

العريش 20 32

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 36

بني سويف 22 36

المنيا 20 36

أسيوط 21 36

سوهاج 21 38

قنا 21 39

الأقصر 23 40

أسوان 27 41

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 27 41

الرياض 27 40

المنامة 30 37

أبو ظبي 29 38

الدوحة 29 37

الكويت 23 40

دمشق 18 24

بيروت 25 28

عمان 16 31

القدس 14 27

غزة 19 29

بغداد 20 37

مسقط 29 33

صنعاء 13 26

الخرطوم 26 36

طرابلس 19 27

تونس 18 28

الجزائر 16 26

الرباط 15 25

نواكشوط 25 31