وصف المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، قرار تخفيض أسعار الوقود بقيمة 25 قرش، بإلقاء طوبة في وسط بحر، قائلا إن "موجة تخفيض الأسعار جاية جاية".

وقال رعب لـ " الوطن" إن تأثير ذلك القرار لم يظهر بعد ولكنه قادم، فالحكومة تتعامل بلغة جديدة، وحزمة من الإجراءات لم تكون موجودة من قبل مثل لجنة إعادة التسعير كل 3 شهور، وهذا كله سينعكس على الأسعار قريبا، بالإضافة إلى تخفيض سعر الغاز للمصانع الكبرى، وهذا سيؤثر على قيمة المنتج وسيزيد الإنتاج والمعروض من السلع وهذا كله سيخلق قوة تنافسية بين التجار وبعضهم البعض.

رعب: القرار غيّر لغة التجار بأن "مفيش حاجة بتغلي وترخص تاني"

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن ما حدث هو تغيير في اللغة القديم بين التجار بأن "مفيش حاجة بتغلي وترخص تاني"، وهذا من علامات الإصلاح الاقتصادي، ورغم أن القرار بسيط إلا أنه في مضمونة وتأثيره سيكون كبير، وسيلجأ التجار إلي التخفيف من المخزون والقديم ويزيد المعروض وبالمقابل تخفيض الأسعار.