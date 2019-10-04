حملات لمتابعة تطبيق قرار خفض أسعار بعض المواد البترولية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية من مديري الإدارات التموينية، تشكيل لجان للمرور الدوري والمفاجئ على جميع محطات الوقود، للتأكد من مدى التزامهم بالأسعار الجديدة وتطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث في السوق المحلية، وكذا تخفيض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية.

وفي ذات السياق، نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، حملات على محطات الوقود على الطريق الزراعي بمراكز كفرالدوار وأبوحمص ودمنهور وإيتاي البارود وكوم حمادة، وذلك للتأكد من توافر المنتجات البترولية بأنواعها، ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تموينية.

كما جرى التواصل والتنسيق مع مديري شركات المواد البترولية، للتنبية بنزول مفتشي الشركات للمتابعة الدورية لتلك المحطات، والتواصل مع مديري الإدارات التموينية للمتابعة وترصيد الكميات الموجودة فعليا بالمحطات، حتى لا يجري التلاعب وتدوين كميات أكبر للحصول على فارق سعر أكثر من الحقيقي.

وشكلت إدارة التموين بالمحمودية، لجنة للمرور على محطات البترول وأخذ الرصيد الفعلي من المواد البترولية الساعة 12 بعد منتصف الليل، والقياس الفعلي بجميع المحطات للمواد البترولية، وإثبات الكمية بسجل الزيارات وسجل 21 بترول.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب المحطات لتجميعه 3000 لتر بنزين 80، لم يجري شحنها للمحطة من الشركة وغير مدونة بسجل 21 بترول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.