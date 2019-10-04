إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ببني مزار في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إنه تم إزالة 7 حالات تعدي منها حالتين بمساحة قيراط و9 سهم بحوض فتح الباب، وحالة بمساحة 180متر، وحالة بمساحة 20 متر طرق، وحالة بقرية صندفا بمساحة 250متر، وحالتين بمدينة بني مزار بمساحة 160متر.

وأكد رئيس المركز على تنظيم حملات الإزالة بشكل مستمر ودوري والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.