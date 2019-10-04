هزأت السويدية جريتا تونبرج، التي تحوّلت رمزا للتحرّكات البيئية الشبابية الأخيرة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفها خلال هذا الأسبوع، بـ"الفتاة الصغيرة اللطيفة".

ويتابع تونبرج "16 عاماً"، 2.7 مليون حساب على "تويتر"، وباتت تصف نفسها عليه بأنّها "مراهقة لطيفة ولكن غير ملمة"، في إشارة إلى الانتقادات التي أطلقها الرئيس الروسي الأربعاء.

وكان بوتين يعلّق على كلمة جريتا تونبرج في 23 سبتمبر الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال "أنا متأكد من أنّ جريتا فتاة صغيرة لطيفة صادقة جداً، ولكن ينبغي على الكبار فعل كل شيء لعدم أخذ المراهقين والأطفال نحو حالات متطرفة، عليهم حمايتهم من الانفعالات المبالغ فيها التي من شأنها تحطيمهم"، موضحا أنّه لا يتقاسم "الحماسة العامة"، التي سادت عقب كلمة جريتا تونبرج.

وأشار بوتين، إلى أنّ "أحداً لم يشرح لجريتا أنّ العالم الحالي معقّد ومتعدد الأشكال، وأنّه يتطور بسرعة وأنّ أناساً في افريقيا وفي كثير من الدول الآسيوية يريدون العيش بمستوى الرخاء نفسه الذي في السويد"، موضحا أنّ "واقع أنّ شباناً ومراهقين يجذبون الاهتمام حول المسائل الكبرى القائمة، بما في ذلك مسائل البيئة، أمر جيد. هذا رائع، لا بدّ من دعمهم".

وسبق لجريتا تونبرج أن سخرت في صفحتها على"تويتر" من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بها.

وقدّمت نفسها في السيرة الذاتية على موقع التواصل الاجتماعي بأنّها "فتاة صغيرة سعيدة جداً وتتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر"، مستعيدة بذلك تصريحات للرئيس الأمريكي بشكل حرفي.