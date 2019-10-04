كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع معدل مبيعات سيارات الركوب (pc) الصينية والأوروبية بالسوق العالمية، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مقابل انخفاض السيارات الكورية واليابانية المنشأ.

وبين التقرير زيادة في مبيعات السيارات الأوروبية، بنسبة وصلت إلى 11.8%، حيث وصلت مبيعات السيارات الأوروبية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 17486 وحدة، بينما وصلت المبيعات خلال نفس المدة من العام الماضي إلى 15646 وحدة.

وحسب التقرير، واجهت السيارات اليابانية انخفاضا في المبيعات مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 14.8%، كما وصلت نسبة انخفاض مبيعات السيارات الكورية 35.8%، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة وصلت إلى 150.7% خلال الـ8 أشهر الأولي من العام الجاري.