لقى طفل رضيع مصرعه غرقا، اليوم، بعد سقوطه في ترعة التوفيقة مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، أثناء تواجده مع والده بالأرض الزراعية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بتلقي بلاغ من "محمد.ع.ا"، بمصرع نجله "عمر" سنة ونصف، غرقا بترعة قرية التوفيقية أثناء تواجده معه في أرضه الزراعية، حيث انزلقت قدماه مما أدى إلى سقوطه في الترعة.

تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر المحضر اللازم بغرض العرض على النيابة العامة.