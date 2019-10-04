قالت وزارة الأوقاف إن موضوع (فقه بناء الدول) سيكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، مؤكدة أن بناء الدول علم يحتاج إلى خبرة ودراية وإلمام بأحوال الدول والتحديات التي تواجهها.

وأضافت، في بيان لها، "شتان بين فقه الأفراد والجماعات وفقه بناء الدول وإرادتها في عالم سريع التحول والتغير لا يعرف سوى لغة التحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتحكمه قواعد وقوانين ومعاهدات دولية لا يمكن لعاقل فضلا عن دولة تجاهلها أو عدم التعامل معها أو عدم التكيف مع ما يفرضه الواقع الراهن".

وتابعت، "كان لزاما على المتحدث في الشأن الديني أو الثقافي أن يعي معنى الدولة ومقوماتها والتحديات التي تواجه بناءها، والمخاطر التي تترتب على ضعفها أو سقوطها، والعوامل التي تؤدي إلى تماسك بنائها وقوتها وتقدمها وازدهارها، ومراعاة ما يتطلبه فقه الواقع والمستجدات في بناء الدول".

كما أكدت الوزارة أن قوةَ الدولة قوةٌ لجميع أبنائها "قوةٌ للدين، وقوةٌ للوطن، وقوةٌ للأمة"، وقد قالوا، رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له، ومن ثمة كان بناء الدولة وتقويةُ مؤسساتها مطلبا شرعيا ووطنيا وحياتيا لجميع أبنائها.