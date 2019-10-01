بدأت وزارة الأوقاف، الدورة الثانية لتنمية مهارات التحدث الإعلامي لأئمة الوزارة والتي يدرسون فيها: "فن الكتابة الصحفية، مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، فنون ومهارات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، تصميم صفحات التواصل الاجتماعي، نظام الإعلام المصري والعربي والدولي، الخطاب الديني والرأي العام الداخلي والعالمي".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الدورة تأتي في ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية، وصقل المهارات الإعلامية لديهم، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وإعداد المدربين.

حاضر في الندوة كل من: الدكتور عبدالعزيز السيد تحت عنوان "فن الكتابة الصحفية"، وخالد البرماوي تحت عنوان "تصميم صفحات التواصل الاجتماعي" والدكتور سامي طايع تحت عنوان "الخطاب الديني والرأي العام الداخلي والعالمي" والدكتور محمود علم الدين تحت عنوان "نظام الإعلام المصري والعربي والدولي".

كما عرض كل محاضر بعرض مادته العلمية على شاشة العرض الإلكترونية، إضافة إلى ورش العمل المسائية، وأشاد العلماء المحاضرون والمتدربون بما تقدمه وزارة الأوقاف من أجل الارتقاء بمستوى الأئمة العلمي والمهاري.