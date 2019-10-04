عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، البرومو الخامس والسادس والسابع، مشاهد من حرب أكتوبر المجيدة.

وتضمن البرومو الخامس كلمة سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه فيها الشكر لجيل أكتوبر المجيد قائلا، "نوجه التحية لروح أكتوبر وجيل أكتوبر اللي قدموا لمصر في وقت كنا بنعيش فيه حالة انكسار واتحولت لحالة انتصار".

وتضمن البرومو السادس مشاهد من الحرب وأخرى للمشروعات القومية، التي نفذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن البرومو السابع مشاهد من حرب أكتوبر المجيدة ومشاهد من داخل إحدى المدارس الابتدائية يتحدث فها الأطفال عن الحرب وشكلوا بأجسادهم خريطة سيناء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في وقت سابق، 4 "بروموهات" تحتفل فيها بنصر أكتوبر 1973 المجيد، والذي جسدت فيه القوات المسلحة أسمى معاني التضحية والفداء وأعادت فيه الكرامة لمصر والأمة العربية؛ بانتصارها الساحق على العدو الإسرائيلي.

عبر صفحة المتحدث العسكري.. 4 بروموهات وثائقية عن حرب أكتوبر