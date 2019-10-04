"عبد النبي" يتابع تسكين طلاب المدن الجامعية بالمنيا

أجري الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تسكين الطلاب في المدن الجامعية، بدأها بمدينة الطالبات تفقد فيها غرف الإقامة وغرف الوحدات العلاجية وعربات الإسعاف التي وفرتها الجامعة بمباني المدن الجامعية، وكذلك الاطمئنان علي سلامة الأسوار الخارجية وعمل كاميرات المراقبة لضمان سلامة الطلاب.

استكمل رئيس الجامعة جولته التفقدية بجولة بمدينة الطلبة التقى خلالها بالطلاب وأولياء الأمور وذلك للترحيب بهم واستطلاع أرائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

أكد "عبد النبي" علي سرعة أنهاء أعمال التسكين للطلاب الجدد والقدامي والتي خصصت لهم الجامعة ثلاثة أيام للتسكين من جميع المحافظات ماعدا محافظة المنيا اعتبارا من الخميس 3 أكتوبر وحتى السبت 5 أكتوبر الجاري، والحرص علي تزليل أي صعوبات للطلاب وذلك بتوفير خدمة فوري داخل المدن الجامعية لتسديد المصروفات إلي جانب توفير أجهزة كمبيوتر مزودة بقواعد البيانات للطلاب للحصول علي كود الدفع بخدمة فوري، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت مكاتب استعلامات في مقار المدن الجامعية بمدينة الطالبات والطلبة لتجميع استمارات التسكين وتوزيع دليل الخدمات والإرشادات والتعليمات التي يجب أن يُلتزم بها للسكن بالمدن الجامعية، وتوفير طرق التواصل مع المسؤولين، موضحاً أنه اعتباراً من الاثنين القادم سيبدأ الطلاب في حجز التغذية بالمطعم المركزي طبقاً لرغبات الطلاب في حجز عدد الوجبات ومواعيدها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة الطلابية بمدينة الطالبات، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة، وخلف معوض مدير إدار الطلبة، ود.محمد طه مدير رعاية طلاب المدن، وجميع العاملين بالمدن الجامعية.