أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الاستعداد الكامل لرجال القوات المسلحة لحماية الوطن، وشعبه، وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه، واستقراره، والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف. وأضاف «زكى» فى برقية تهنئة أرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، أن رجال القوات المسلحة أثبتوا بنصر أكتوبر المجيد أنه لا تهاون مع معتدٍ، ولا تفريط فى حبة رمل من «أرض مصر المقدسة»، ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا.

القائد العام: أثبتنا فى "6 أكتوبر" أننا لا نتهاون مع المعتدين

وأكد القائد العام أن النصر الذى حققه «جيل أكتوبر» من رجال القوات المسلحة هو يوم مجيد خالد فى تاريخنا الوطنى، وسيظل مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة، ورجالها. ووصف «زكى» «6 أكتوبر» بأنها أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث، وتُجسد أصالة شعب مصر، وقواته المسلحة، وعظمة ولائهم للوطن المفدَّى بما قدموه من تضحيات، وبطولات.

وشدد وزير الدفاع على أن رجال القوات المسلحة يشعرون بالشموخ، والعزة بـ«الإنجاز العظيم» الذى حققه «جيل أكتوبر»، مختتماً برقيته للرئيس، قائلاً: «وفقكم الله ورعاكم، وكل عام وأنتم بخير». كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس بمناسبة ذكرى «النصر».

وأصدر «القائد العام» توجيهاً لتهنئة قادة، وضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. كما أصدر رئيس الأركان توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.