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في اليوم العالمي للمعلم.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المهن التعليمية

في اليوم العالمي للمعلم.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المهن التعليمية

"أوقاف دمياط": إقبال على المدارس القرآنية بعد غلق الكتاتيب

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"عبد النبي" يتابع تسكين طلاب المدن الجامعية بالمنيا

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"كل سنة وأنت طيب يا فخفخ".. تحفيل المصريين على أفيخاي في ذكرى أكتوبر

"كل سنة وأنت طيب يا فخفخ".. تحفيل المصريين على أفيخاي في ذكرى أكتوبر

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