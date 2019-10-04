دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء أمس ، الصين وأوكرانيا إلى فتح تحقيق بخصوص الديمقراطى، جو بايدن، منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة فى 2020، فى تحدٍّ لجهود الديمقراطيين الذين بدأوا استجواب شهود فى إطار التحقيق الرامى لعزل «ترامب».

وشنّ «ترامب» هجوماً عنيفاً ضد الديمقراطيين، ووصفهم بـ«المعتوهين الذين يلهثون خلف هراء العزل»، محاولاً قلب الطاولة قبل فتح تحقيق معه يُمكن أن يؤدّى إلى ثالث قرار عزل لرئيس أمريكى فى مجلس النواب، ومحاكمته فى مجلس الشيوخ. وقال إنّ الرئيسَين الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، والصينى، شى جين بينج، عليهما فتح تحقيق حول جون بايدن، أبرز المرشّحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية وأوفرهم حظاً لمواجهته فى استحقاق العام المقبل. ونشر الديمقراطيون فى مجلس النواب، رسائل نصية تظهر أن المبعوث الأمريكى الخاص إلى كييف، قال للرئيس الأوكرانى، إن عليه فتح التحقيق الذى يطالب به «ترامب»، إذا كان يرغب فى تلقى دعوة لزيارة واشنطن.