تمكنت مباحث مركز شرطة الستاموني، بمحافظة الدقهلية، اليوم، من إعادة سيارة مسروقة إلي مالكها، خلال أقل من 24 ساعة، قبل شروع الجاني بتقطيعها، وبيعها كقطع غيار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من "عبد الله المغربي فرج"، 55 سنة، صاحب شركة مقاولات، مقيم بندر الستاموني، باختفاء سيارته ماركة كيا من أمام منزله ببندر الستاموني.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، والرائد أحمد الجندي رئيس مباحث الستاموني، والنقيب مارادونا عادل، معاون المباحث. وأسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وسؤال الشهود عن أخر مكان ظهور للسيارة، من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص يدعي "أحمد ع. ع"، 28 سنة، عاطل وصاحب كارت معلومات جنائية، وتبين اتفاقه مع أحد الأشخاص علي تقطيع السيارة إلي أجزاء وبيعها كقطع غيار.

تمكنت قوة من ضبط المتحري عنه، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكابه للواقعة، وأرشد عن مكان السيارة قبل تقطيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.