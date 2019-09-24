"علاقة مع سيدة في سيارة ملاكي".. كلمة السر وراء سرقة سيارة طبيب الأسنان بمنطقة العجمي في الإسكندرية، إذ كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أنّ طبيب أسنان من الشرقية، غادر إلى الإسكندرية للقاء سيدة تعرف عليها عبر فيس بوك، والتقى بها في منطقة نائية بالعجمي لإقامة علاقة.

وتابعت التحريات أنّه في أثناء ذلك حضر زوجها العرفي وبصحبته اثنين آخرين، وسرقوا سيارته بالإكراه و3200 جنيه، وفروا هاربين، وعقب تلقي البلاغ وبعد مرور 5 أيام على الواقعة، ضبطت قوات الأمن المتهمين، وأعادت السيارة المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، أنّ قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا من "ع. ا. م" طبيب أسنان مقيم بدائرة مركز فاقوس بالشرقية"، بأنّ مجهولين استوقفوه في أثناء قيادته سيارته الملاكي "ماركة رينو" بشارع الزهراء بمنطقة الهانوفيل دائرة القسم، واستولوا على سيارته كرها عنه وفروا هاربين.

وعلى الفور تشكل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات مراجعة الكاميرات وفحص المشتبه بهم، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: "م. ح. ع" (34 عاما) عاطل، و"ع. م. ش" (31 عاما) عاطل وسبق اتهامه في قضية جنايات قسم برج العرب "مخدرات"، و"ع. ف. إ" (34 عاما) عاطل، مُقيمين في دائرة قسم برج العرب، و"ت. أ. ع" (22 عاما) ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم أول العامرية "زوجة المتهم الثاني عرفيا".

وبتقنين الإجراءات أُعدت أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من ضبطهم عدا المتهم الثالث، حال استقلالهم سيارة ملاكي ملك وقيادة المتهم الأول بدائرة قسم أول العامرية، وبتفتيش السيارة تم ضبط فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقرّ المتهم الأول بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه، عقب استدراجهم من خلال حساب أنشأه على فيس بوك.

وأضاف المتهمين أنّهم استدرجوا المجني عليه إلى الإسكندرية، الذي التقى المتهمة الرابعة واصطحبها لأحد الأماكن المتطرفة بمنطقة العجمي دائرة قسم الدخيلة، فسرقوه كرها عنه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزتهم، واستولوا منه على السيارة وفروا هاربين، وعثروا داخلها على 3200 جنيه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها والمبلغ المالي.