"النقد الدولي" يشيد بقرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات في مصر

أشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولي، والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع مصر، بقرار لجنة التسعير التلقائي، الذي أُعلن عنه مساء أمس الخميس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف، في تصريحات له، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي، والتي بدأ تنفيذها بمصر، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح بالحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية.