أظهر استطلاع حديث للرأي أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يتصدر بين الناخبين السود في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020، موضحا ـ الذي أجرته مؤسسة "هاريس إكس" بالتعاون مع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ـ أن 36% من الناخبين السود المسجلين أبدوا تأييدهم لأن يكون بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، وبذلك يتفوق بايدن بـ 24 نقطة عن أقرب منافسيه من نفس الحزب وهو بيرني ساندرز الذي أيده 12% من المشاركين في الاستطلاع.

ولم يصل أحد من المرشحين الآخرين من الديمقراطيين إلى 10% وفقا لنفس الاستطلاع ، حيث حصلت كامالا هاريس على 8% في المركز الثالث ، وتلاها السناتور كوري بوكر بنسبة 5% في المركز الرابع ، وبعده بيتو أورورك 3% في المركز الخامس.

يأتي هذا الاستطلاع بينما يتطلع البيت الأبيض إلى اجتذاب أصوات الناخبين السود الذين يمثلون كتلة انتخابية حاسمة في الحزب الديمقراطي، وتم إجراء الاستطلاع بين 1270 شخصا من الناخبين من الأمريكيين السود في الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر الماضي