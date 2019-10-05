أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجود قافلة طبية علاجية مجانية من أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام ومستشفى غارب المركزي.

أوضح مرعي، في بيان صحفي، اليوم، أن القافلة الطبية تبدأ عملها بمستشفى الغردقة العام، اعتبارا من يوم السبت وتستمر حتى الخميس نهاية الأسبوع الجاري وتتكون من نبيلة حفظي، أستاذ علاج الأورام، والدكتورة شيماء فاروق، مدرس علاج الأورامو، ودينا محمد علي، مدرس الكبد والجهاز الهضمي والمتوطنة، والدكتور محمد سمك، أستاذ القلب بالمعهد القومي للقلب بإمبابة، بالإضافة للكشف وعلاج الكيماوي والأورام بكافة أنواعها بالمجان وإجراء العمليات، ويبدأ الكشف من الساعة 9 صباحا.

وبالنسبة للقافلة الطبية العلاجية بمستشفى غارب المركزى يتواجد أطباء بروتوكول جامعة الزقازيق لمدة أسبوعين خلال الفترة من السبت وحتى الخميس 17ا أكتوبر 2019، ويتواجد الأطباء الدكتور حامد جبران، أستاذ الأشعة، والدكتور سعيد محمد البرشومي، أستاذ الباطنة، َوالدكتور محمود البلاط، مدرس الجراحة والدكتور علي شبراوي، أستاذ النساء والدكتور مدحت إبراهيم، أستاذ الكلى، والدكتور محمود الشيخ، مدرس الأمراض المتوطنة والحساسية، على أن يبدأ الكشف يوميا من الساعة التاسعة صباحا.