نفى حمدي عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، خضوع أسطوانات البوتاجاز لعملية التسعير التلقائي كل 3 أشهر.

وأكد عثمان، خلال لقائه عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن آلية التسعير التلقائي وتخفيض السعر تطبق على جميع المنتجات عدا أسطوانات البوتاجاز والمنتجات التي تستخدمها محطات الكهرباء والمخابز البلدية، مشددًا أن هذه المنتجات تحصل على دعم الدولة بالفعل.

وأوضح أن الأعباء الثابتة تسببت في ثبات سعر السولار وعدم انخفاضه، مشيرًا إلى أنه من المحتمل مراجعة أسعار السولار يناير المقبل، على أن تكون المراجعة لسائر المنتجات.